Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkanlığına kimler aday oldu?

Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi, tüm Beşiktaşlı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkanlığına kimler aday oldu?

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkanlığına kimler aday oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:43

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından Hüseyin Yücel bir sonraki seçime kadar görevi üstlenen isim oldu. Beşiktaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklama sonrasında, başkanlık seçimi için tarih belli oldu. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkanlığına kimler aday oldu?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Spor Kulübü'nün başkanlık seçimine gideceği tarih belli oldu. Buna Olağanüstü Kongre kararı alan Beşiktaş’ta 29 Aralık’ta başkanlık seçimi düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Beşiktaş başkanlık seçimi için Serdal Adalı ismi öne çıkmaya başladı fakat adaylara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.



Etiketler: #beşiktaş #başkanlık seçimi #Başkanlık

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