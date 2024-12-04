Brad Friedel'dan komisyon iddialarına yanıt: 'Yayımlanan sözleşme doğruysa...'

Yayınlanma: 04.12.2024 - 16:53

Güncelleme: 04.12.2024 - 16:53

Beşiktaş'taki yönetim kurulu danışmanlığı görevinden ayrılan Brad Friedel, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Friedel, Beşiktaş'tan komisyon ve bonus almadığını söyledi.

Brad Friedel'ın açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş'ın sırlarını yayınlayacağım bir röportaj olmayacak. Şu ana kadar Hatayspor ve Maccabi maçları ile Beşiktaş'a olan saygımdan ötürü sessiz kaldım. Maalesef hakkımda çok fazla yalan söylendi."

"10 Mayıs'ta Beşiktaş'ın sportif direktörü olmam için teklif aldım. ABD'deki avukatım, 10 Mayıs ile 2 Haziran arasında Kaan Şakul ve Hasan Arat ile görüşmeler yaptı. Tüm konuşmalarımız sportif direktör olacağım yönündeydi. Gelmeden 2 gün önce Hasan Başkan ile bir görüşme yaptım. Ünvanımın başkan danışmanı olup olmayacağıma dair talep aldım. Görev ve sorumluluklarımın aynı olup olmayacağına dair soru sordum, onay alınca Beşiktaş'a geldim."

"Tugay ile 10 sene futbol oynadım. Türkiye'de Burak Elmas ile görüştüm. Şahsi arkadaşımdı, onunla hep görüştüm. Türk futbolunu ve Galatasaray'ı hep takip ettim."

"BUNDAN HABERİM YOKTU"

Sadece satış kısmı için mi Beşiktaş'ta görevliydiniz?

"Bana hiç böyle bir şey açıklanmadı. 6-7 gün önceye kadar sosyal medya kullanmadığım için böyle bir şeyden haberim yoktu."

SAMET AYBABA'NIN AÇIKLAMALARI

"Samet Aybaba'nın sözleri bana tercüme edildi. Samet'in Beşiktaş taraftarı için bir efsane olduğunu anlıyorum. Hasan Arat'ın, Samet Aybaba ile arasındaki diyaloğu bilmiyordum. Onun ne işle ilgileneceğini de bilmiyordum. Onun da kızgınlığını anlayabiliyorum kendi iş tanımı yönünden."

BRAD FRIEDEL'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

"Akşam 23 gibi uyuyordum. 22.30-23.00 gibi birileri aradı. Performansın başındaki kişiden öğrendim bunu. Sercan Dikme bana ilk söyleyenlerden biri olduğunu söyledi ama bu da yanlış. Başkan Hasan Arat bu durum için benden özür diledi. Başka bir yöneticinin bana söylediğini düşünüyordu ama böyle bir şey olmadı."

"HİÇBİR ZAMAN TAKTİKLERE KARIŞMADIM"

"İlk geldiğimde 56 tane oyuncumuz vardı. 23 tane yabancı oyuncumuz vardı, bunu 12'ye indirmem gerekiyordu. Sonra 14'e yükseldi. Kulüpteki bazı isimler de bunu çok oyuncu satacağımız yönünde açıklamalar yaptı ve işlerimizi zorlaştırdı. Kulübün içinde bildiğimiz üzere, planladığımız üzere 2-3 transfer dönemine ihtiyacımız vardı. Hasan, Hüseyin, Kaan ve ben, Gio, teknik heyetteki isimlerden oluşan bir komitemiz vardı. Kaan Şakul'un teknik yönden transferlerle bir alakası yoktu. Hem çok sayıda oyuncu satılması gerekiyordu hem de değerini artırabilecek oyuncular transfer etme dinamiği çok zordu. Önce Gio ile her pozisyon için nasıl performanslar beklediğine dair raporlar alıyordum. Hiçbir zaman taktiklere karışmadım."

"GIO'YA HİÇBİR ŞEKİLDE KARIŞMADIM"

-"Giovanni van Bronckhorst'un taktiklerine karıştınız mı?"

"Bu sorun yaratmak için yapılan açıklamaydı. Gio'ya hiçbir şekilde karışmadım. Benim hiç böyle bir yetkim olmadı. Bazen önceden bana kadroları söylüyordu. Performanslar ilgili verileri alınca kendi scout ekibime iletiyordum. Bu şekilde ilerliyorduk. Bu aşamada hiçbir şey yoktu finansal açıdan. Gio'ya oyuncu listesi iletiyorduk. Gio'nun beğendiği oyuncuları Hasan, Hüseyin ve Kaan'a söylüyorduk. Bu noktadan sonra finansal geri bildirim alıyorduk, bu transferi yapabilir miyiz diye. Yapabiliyorsak devam ediyorduk, yapamıyorsak orada bırakıyorduk. Transfer sezonunun ilk döneminde bazı transferler durdurulmuştu. Neden olduğuna dair kanıtım yok ama bazı transferler durduruldu. Bazen yönetim düzeyinde bunun durdurulması normaldir. Şu ana kadar 750 kişilik bir oyuncu listesi hazırlandı, bu liste hep büyüdü. Bu aradaki menajer olayını çıkarmak, Türk futbolunda özellikle zor. Bazı menajerlerin sinirlerini bozdu galiba. Bir şeyi yapmak da vakit alır. İnşa etmek için de tabii ki sahada sonuç almak gerekiyor. Maalesef teknik ekip ve futbolculara da inanılmaz baskı yapıldı. Bir şeyi satmak istediğini herkes biliyorsa, Suudi piyasası da eskiye göre çöküyorsa, en üstteki 5 takım ve 21 yaş altı oyuncular dışında, kulüpteki oyuncuların maaşları çok yüksek olup Avrupa'dan talip olmayınca, sadece kendi imzalayacağımız oyuncuları kaydetmek için bile birçok maaş kotası oluşturmamız gerekti."

"Avrupa futbolu açısından bakınca başarılı denecek bir transfer sezonu geçirdik. Süreye ihtiyacımız vardı ama inanılmaz baskı vardı."

"İŞİM SADECE SATMAK DEĞİLDİ"

"Benim işim sadece futbolcu satmak değildi. Scout, analitik, performans, medikal departmanlarla ilgileniyordum. Avrupa'da da bazı takımlar paralarını geç aldı. Kaan'ın gereğinden fazla suçlandığını düşünüyorum. Teknik olarak transferlerin hiçbir noktasında Kaan yoktu. Taraftarın üzgün olmasını kesinlikle anlıyorum, uzun süredir futboldayım, bunu kesinlikle anlıyorum."

"Arka planda birinin mutsuz olduğunu anlıyorum. Bunu da sadece bir kişiye yönlendiriyor."

"İSİM VERMEYECEĞİM"

-"Arka planda mutsuz olan bu kişi kim?"

"Şu ana kadar yapılanların zaten uzun vadede başarılı olmayacağı ortada. Biz uzun vadeli bir başarı için temel oluşturuyorduk. Şu an isim vermeyeceğim."

KOMİSYON İDDİALARINA YANIT

-"Komisyon iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?"

"3 unsurla cevap vereceğim. Birinci olarak, asla ve asla komisyon veya prim almadım Beşiktaş'tan. İkincisi, benim sözleşmemi Samet yayımladı. Bu sözleşme doğruysa ve yayımladıysa, sözleşmedeki Beşiktaş Kulübü gizlilik hükümlerine aykırı davrandı. Bu yaptığı etik dışı. Üçüncüsü, Samet Aybaba'nın yayımladığı sözleşme zaten yanlış bilgileri içeriyorsa burada manipülasyon yapılıyor. Fırat Günayer ve Sercan Dikme aracılığıyla manipülasyon yapılıyor. Ben sözleşme gizliliğine sadık kalacağım."

"YALAN, MEDYAYA BİR ŞEY SUNULUYOR"

"Kovulduktan sonra oyuncularla toplantı yapmak istediğim, bunu Hüseyin'in reddettiği söylendi. Bu yalan. Hüseyin ile sadece iyi ilişkim oldu, hala da iyi. Türkiye - Galler maçına gidemeyeceğim, tüm harcamalarımın kesildiği söylendi. Maçta fotoğrafım var, bu da yanlış."

"Hüseyin göndermediği için Macaristan'a kendim gittiğim söylendi, bu da yalan. Medyaya ben ve Kaan'ın kötü görünmesi için birçok şey sunuluyor. Temmuz sonundan itibaren bazı bilgilerin sızdırıldığını biliyordum. Benim tek yaptığım şey Beşiktaş'a en iyi kadroyu kurmak için Hasan, Hüseyin, Kaan ve Gio ile birlikte çalışmak oldu."

ROSIER TRANSFERİ

-"Valentin Rosier'in Leganes'e bedava gönderildiği ve Leganes başkanıyla yakın ilişkileri olduğu iddiası vardı."

Brad Friedel: "Leganes başkanı kim? Google'da aratabilir miyim? Jeff Luhnow... Hiç tanışmadım."

Brad Friedel: "Leganes başkanıyla yakın ilişkim olduğunu kim söyledi?"

-"Sosyal medyada böyle yazıldı."

Brad Friedel: "Rosier birkaç sene önce çok iyiydi, yeteneklerini sorgulamıyorum. Nice'te oynadığı dönem piyasa değeri düştü. Mutlu değildi. Çok yüklü bir sözleşmesi vardı."

"BAŞARILI OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

"56 oyuncumuz vardı. Bunun 31'inin gitmesi gerekiyordu. Herkes de satmamız gerektiğini biliyordu. Bu ortam içinde hareket ettik. Şunu da bilin ki, oyunculara teklif geldiğinde kazandığı maaştan çok daha düşük bir teklif geliyordu. Batı Avrupalı hiçbir kulüp 28 yaş üstü oyuncunuza bonservis teklif etmez. Aynı zamanda da regülasyonlarla uyum süreci vardı. 20 saat çalıştığımız dönem vardı bir günde, o gün odamda olsaydınız başarılı olduğumuzu görürdünüz."

"Hasan, Hüseyin, Kaan, ben, Gio ve teknik ekibin yaptıklarını düşününce başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Elbette bazı şeyler daha iyi olabilirdi. Bize kulüp içinde yapılanlarla beraber en başarılı şekilde hareket ettik."

JOAO MARIO TRANSFERİ

"Joao Mario transferi neden bu kadar konuşuluyor anlamadım. Kim istemiyordu Joao Mario'yu? Kimse isim vermiyor. Aylarca sol kanat oyuncusu baktık. Belki hala da kulüp bakıyordur. Bir sol kanat için transfer yapılmak isteniyordu. Maalesef Angelo'da olduğu gibi birileri ismi sızdırdı. Chelsea haberi medyada gördüğünde hiç memnun kalmadı. Yine de iyi bir şansımız vardı bu transfer için. Maalesef Suudi transferinin son gününde de 23 milyon euro gibi bir bonservise gitti. Bununla da rekabet edemedik."

"Avrupa futbolunda iyi pasörlerinden biri olan Joao Mario'yu getirmemiz söz konusuydu. Son söz Giovanni van Bronckhorst'taydı. Sol tarafta Muçi ve Semih'in oynayacağını düşünerek ocak ayına gitmek istiyorduk çünkü sol taraf için düşündüğümüz isimlerin hiçbiri bütçemize uymuyordu. Sanırım Kaan Şakul ile ilgili bir iddia vardı Joao Mario için ama kendisinin hiç ilgisi olmadı."

UDUOKHAI VE NDOUR YANITI

"Felix yaş ve kalite açısından ileride kar getirebilecek bir oyuncuydu. Hızı, gücü tartışılmaz. Cher Ndour 19-20 yaşlarında, gelecek vaad eden bir oyuncuydu. Can Keleş çok genç ve iyi bir oyuncu. Onu aldığımız andan itibaren etraftaki tüm sözler çok negatifti. Kendine Beşiktaşlı olduğunu söyleyen habercilerin bu kadar negatif söylemler yayılması kötü oldu. Kendisi hem kiralanabilecek hem de ileride satılabilecek bir oyuncuydu."

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

-"Semih Kılıçsoy bir dönem neden oynamadı, hiç teklif geldi mi?

Brad Friedel: "Semih'in neden o dönemde oynamadığını Gio'ya sorun. İkinci olarak, Semih'e hiç teklif gelmedi. Kendisini çok seviyorum. İyi bir ilişkimiz vardı. Semih'e çok fazla baskı yüklemek istemiyorum. Sergio Agüero gibi bir yapısı var. İleride çok iyi olacağını düşünüyorum."

"Aslında transferin son gününde hiç basına açıklanmayan bir kulüpten Semih'e ilgi duyuldu. Onların da bir oyuncu satması gerekiyordu."

"4 KULÜPLE GÖRÜŞTÜM"

"Semih için 4 tane kulüple görüşmem oldu, ilgilenmediklerini söyledi. Taraftarların, sosyal medyada haberleri kimden almaları gerektiğine dikkat etmelerini söyleyebilirim."

-"Kulüp ismi verebilir mi?"

Brad Friedel: "Aston Villa'da tanıdıklarım var, onların gerçekten ilgilendiğini biliyordum. Ama finansal fair-play orada gerçekten zor. Bana bir şey teklif edildi de ben reddettim gibi bir durum olmadı. Semih'in Beşiktaş'ın mutlu olacak şekilde ayrılma imkanı olsaydı, taraftarlar ona başarılar dileyecekti. Aston Villa'daki tecrübemden söylüyorum, müthiş bir kulüp. Eğer ileride böyle bir şey olursa çok mutlu olurum."

-"Kulüpteki bilgilerin dışarı sızmasından rahatsız. Söyledikleri dışında başka bir konu var mı?"

Brad Friedel: "Bunun dışında zor bir durum yoktu. Ben de bunu en iyi şekilde yönetmeye baktım. Kindar biri değilim. Şaka yapmayı, mutlu olmayı ve çok çalışmayı çok seviyorum. Bugün bile Hasan, Kaan, Hüseyin, yönetimdeki hiç kimseyle bir sorun yok."

UDUOKHAI VE IMMOBILE TRANSFERİ

Brad Friedel: "Transfer konusunda rakam veremem ama. Çok iyi insanlar ikisi de. Çok yetenekli oyuncular. İkisi de kariyerlerinin ayrı noktalarında. Rafa, Immobile, Mario, Paulista, 4 tane tecrübeli oyuncu getirdik. Diğer 4 oyuncuyu yatırım amacıyla getirdik. Felix güçlü ve iyi bir oyuncu, iyi bir insan. Ciro da aynı şekilde."

-"Beşiktaş'ın kırılma noktası neydi?"

Brad Friedel: "İyi bir ön sezon yaşadık. Ama kulübün asıl gücü, ilk tümsekle birlikte belli olacaktı. Ajax'a deplasmanda kaybettiğimizde, bütün arka planda yaşananlar ve sosyal medyaya verilen bilgiler, medyanın futbolculara baskısı, yönetime, hocaya baskısı giderek büyüyordu. Bu aşamada yapılacak tek şey, maç kazanmaktı ve bu baskıyla giderek zorlaşıyordu. İş içeride neler olduğuyla ilgiliydi."

"GÖREV TANIMLARI YAPILMAMIŞTI"

"Bazı görev tanımları tam yapılmamıştı ve bu da sorunlara yol açtı. Hasan ile Samet arasındaki diyalogları bilmiyorum. Sanırım ona Ümraniye'de olmayacağım yönünde bilgi verilmiş. Benim görevim sadece oyuncu satmakmış. Aralarındaki diyaloğu bilmiyorum. Ben gerçekten bir odada konuşmak istiyordum, görev tanımlarını daha iyi tanımlamak için. Çok daha iyi olurdu. İşi ilk kabul ettiğimde transfermarkt'ta ünvanlara baktım. Samet'in yanında genel koordinatör yazıyordu ve alt sıralardaydı, sportif direktör gibi bir tanımı yoktu. Samet Aybaba'nın CV'sine baktığımda, sportif direktör olarak 2014/15'te Adana Demirspor'da görev almış, sadece orada sportif direktör olarak görev yapmış. Benimle iş görüşmesinde Samet Aybaba'nın ismi hiç geçmedi."

"BANA NEDEN KIZGIN?"

"Samet Aybaba'nın ilk başta bana neden kızgın olduğunu hiç anlamadım. Yapım gereği kötü biri zaten değilim. Benim hakkımda yalanlar olursa tabii ki kendi haklarımı savunurum. Bir sorun olduğunda yapıcı olmaya çalışırım."

"Gio, Kaan ve ben dışında kimseyi toplantıda istemiyordu. Özel bir şey yoktu. Hasan ve Hüseyin tabii ki girebilirdi ama onun dışındakiler giremezdi."

TEKNİK EKİBE ÖNERİSİ OLDU MU?

-"Teknik ekibe antrenör öneriniz oldu mu?"

Brad Friedel: "Yabancı teknik ekibe en fazla şoför konusunda yardımcı olabilirdim. Gio bence çok ilgili bir teknik direktör. Futbolcular, kadroyla ilgili konuştuğumda hangi futbolcuların medyadan çok büyük baskı aldığı konusunda düşüncelerim oldu. Onları da takımda seçebilirdi, bunu da sadece bilgilendirme amaçlı söyledim. Gio medyayı okumuyordu, ben de scoutlarıma kötü haberlerden beni haberdar etmelerini 2 sebepten söyledim. Birincisi, bir oyuncunun morali kötüyse neden olduğunu anlamamız için. Gio da bu olan bitenle bilgilendirilse daha doğru olurdu. Taktikler tamamen Gio'ya kalmış bir durumdu."

GIO İÇİN AÇIKLAMA

-"Van Bronckhorst'un gönderilmesini doğru buldun mu?"

Brad Friedel: "Futbola bakmak için yanlış bir bakıç açısı aslında. Geçmişe bakmak çok doğru değil. Ben de burada kızgın olmadan oturuyorum. Karar mekanizması içerisinde olan kişiler, bir kulüpte bir karar aldılar."

-"Görevde olsan karşı çıkar mıydın?"

Brad Friedel: "Benim başından beri yaratmaya çalıştığım yapı, istikrara dayanan bir yapı. Gio ve yardımcıları, oldukça profesyonel insanlardı."

"GIO SON SÖZÜ SÖYLÜYORDU"

"Aslında ilk ayın sonunda ben çok net anladım. Hasan, Hüseyin ve Kaan'a oyuncuları söylemem gerekiyordu. Finansal olarak evet derlerse Gio son sözü söylüyordu. Bu yapı bence oldukça iyiydi, hatta baya iyiydi. Yönetim kurulu da kendi aralarında konuşuyordu. Zaten finans ve para yetmiyorsa, hayırsa o hayırdır. Ödevini yapıp sonraki oyuncu, sonraki oyuncu, bunları sunman gerekiyor. Maalesef bazı pozisyonlar için tüm opsiyonlar gittiğinde bir sonraki transfer dönemini beklemek en doğrusu."

"KADRO ŞU ANDA DAHA İYİ"

"Kadro şu an, bir önceki transfer döneminden daha iyi. Roma bir günde kurulmadı. Kadroyla ilgili aslında çözmemiz gereken birçok sorun vardı. Bu yaz döneminde 750 isim yoktu. Scotu ekibinin 1 Eylül'den oluşturduğu bir liste vardı. Umarım getirdiğimiz scoutları kulüp tutar, hepsi çok iyi. Kulüpte çalışan sadece Mehmet vardı, onla da Beşiktaş'ın menfaatleri için bir araya geldim. 31 ülkede scout yaptık. İyi kötü olduklarını söylemiyorum, ilk geldiğimde birkaç scout vardı, birkaç ülkeye uçup maç izliyorlardı. Ancak, performanslara dair rapor sunmuyorlardı. Zaten ben ayrıldıktan sonra scout işlerinin tamamen birleştirilmesi yönünde çalışıldığını duydum. Ben olmasam bile bu iş olursa çok memnun olurum. Böylelikle de Hüseyin, aylarca üzerinde çalışılan isimlerden haberdar olur. Bu kaosu görmek hiç güzel değil. Umarım Hüseyin başarılı olur."

"SÜREKLİLİĞİ OLUŞTURMAK ZOR"

"Buradaki oylama sistemiyle beraber 3 senede bir seçim olduğunda, 3 yıllık bir süreç olduğu için sürekliliği ve yapıyı oluşturmak zor. Başka bir zor konu da her gün çalışan insanları alıyorsunuz. Bir avukat, bir dükkan sahibi, bir temsilci, hiçbir zaman sporun gerçekten içinde olmamış kişiler, çoğu da duygusal, hepsi sosyal medyada doğrudan insanlara cevap veriyorlar, bir gecede nefret ediliyorlar. Bu uğraşılması çok zor bir şey. Hayatınız boyunca bunu yaşamışken bir anda yaşıyorsanız, karar almanız da çok zor. Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray gibi büyük camialarda karar alan kişiler, bunlardan etkileniyorlarsa sosyal medyada olamazlar, vakit geçiremezler. Beni 35 senedir insanlar yargılıyor ve ben buna alışkınım. Maç kaybedersek medyanın kötü olacağını zaten biliyorum, kazanırsak iyidir. Olumsuz medya beni hiç rahatsız etmez. Bunların hiçbiri benim günlük hayatımda yer etmiyordu. Ben insanların doğruyu bilmesini istiyordum. Hiçbir yönetim kurulu üyesini suçlamıyorum ama bu tip durumlarda karar almak gerçekten çok çok zordur."

"HAYAL KIRIKLIĞIM VAR"

"Bir hayal kırıklığım var, olmadı diye hayal kırıklığım var. Kin tutmayı geçmiş bir yaştayım. Beraber çok vakit geçirdiğim yönetim kurulu üyeleri var, umarım yöneticiler, taraftarlar, Serdar Topraktepe bir araya gelir ve tüm maçları kazanırlar. Sadece topladığım scout üyelerini tutarlarsa mutlu olurum, tutmazlarsa da kin tutmam. Benim en büyük kızım burada üniversiteye gidiyor. İstanbul'u, Türkler'i çok seviyorum. Burada birçok sebeple olmadı, keşke olsaydı. İntikam almak, hikayeler anlatmak, benim işim böyle değil..."

"HAZİRAN'A KADAR BURADAYIM"

"Hazirana kadar burada kalacağım. Başka iş çıkabilir, bu futbol. Noel tatili için ailemle olmaya gideceğim ama yıl başında yeniden burada olacağım. Çocuklarımla vakit geçireceğim, annemi görmeye gideceğim ama telefonun çalmasını bekleyeceğim."