Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi!
Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü takımla çalışmalara başladı.
Süper Lig'de Beşiktaş ile derbide karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN FENERBAHÇE'YE İYİ HABER
Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta sahaya çıkan milli futbolcu, bir kez gol sevinci yaşadı.
Çağlar Söyüncü'nün antrenmandaki görüntüsü:
Etiketler: #Çağlar Söyüncü #fenerbahçe #beşiktaş
Spor Haberleri
- TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
- Mehmet Türkmen kimdir?
- TFF'den asker selamı için karşı hamle!
- Ünlü gazeteciden flaş Victor Osimhen iddiası!
- Dev derbinin hakemi belli oldu!
- Hüseyin Yücel'den derbi öncesi prim kararı!
- Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'dan flaş karar!
- Dominik Livakovic'ten Mourinho sözleri!
- Galatasaray'dan flaş paylaşım!
- Acun Ilıcalı'dan Dursun Özbek'e sert yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Barış Atay’dan Özgür Özel'e sert yanıt
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!