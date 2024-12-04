Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi!

Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 16:34

Süper Lig'de Beşiktaş ile derbide karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN FENERBAHÇE'YE İYİ HABER

Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta sahaya çıkan milli futbolcu, bir kez gol sevinci yaşadı.

Çağlar Söyüncü'nün antrenmandaki görüntüsü:


Etiketler: #Çağlar Söyüncü #fenerbahçe #beşiktaş

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