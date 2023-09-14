Yayınlanma: 14.09.2023 - 15:04

Güncelleme: 14.09.2023 - 15:04

Eski NBA oyuncusu Brandon Hunter, hayatını kaybetti. Bu haberİn ardından ünlü oyuncunun hayatı ve neden öldüğü araştırılmaya başlandı. Peki, Brandon Hunter kimdir, kaç yaşında, nereli? Brandon Hunter hangi takımlarda oynadı? Brandon Hunter neden öldü?

BRANDON HUNTER KİMDİR?

Brandon Hunter 24 Kasım 1980 yılında doğdu. Ohio Bobcats'te kolej basketbolu kariyerinin ardından , 2002-03'te NCAA'nın ribauntta liderliğini sürdürdükten sonra, 2003 NBA seçmelerinin ikinci turunda Boston Celtics tarafından seçildi . NBA'de Celtics ve Orlando Magic'te birer sezon oynadıktan sonra , çoğunlukla Avrupa'da kalfalık kariyerine başladı.

Hunter , memleketi Cincinnati'deki Withrow Lisesi'ne gitti . Tigers'la üçüncü yılında eyalet yarı finallerine ulaşırken 13 sayı ve 11 ribaund ortalamaları yakaladı. Son sınıftan önce NCAA Division I'in Orta Amerika Konferansı'nda oynayarak Ohio'ya gitti.

Hunter, 2003 NBA seçmelerinde Boston Celtics tarafından ikinci tur draft seçimi olarak seçildi. Bu onun Temmuz 2003'te Celtics'le bir sözleşme imzalamasına yol açtı. İlk NBA maçını 9 Ocak 2004'te oynadı ve draft pozisyonuna sembolik bir selam olarak 56 numarayı giydi. Eylül 2005'te Milwaukee Bucks ile serbest oyuncu olarak sözleşme imzaladı ancak bir ay sonra serbest bırakıldı. Hunter, Continental Basketball Association'ın Sioux Falls Skyforce takımında çalıştıktan sonra yurt dışına taşındı.

Brandon daha sonra 3 Ekim 2006'da Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı , LeBron James'e katıldı ve iki hafta sonra serbest bırakılmadan önce NBA Yaz Ligi'nde oynadı. 2007'de ABD'ye döndü ve 2007 Yaz Ligi'nde New Jersey Nets formasıyla forma giydi. Amerikalı oyuncu, 2006 yılında Yunanistan Basket Ligi'nden Panathinaikos'a katılarak iki lig ve iki Euroleague maçında forma giydi, son maçlardan birinde elinden sakatlandıktan sonra serbest bırakıldı.

Daha sonra Mart 2006'da İtalya Serie A'dan Carpisa Napoli'ye katıldı . Hunter daha sonra İtalya'ya döndü ve TDShop.it Livorno ile anlaşarak 2006-07 sezonunu Livorno'nun son sırada bitirdiği yerde oynadı . New Jersey Nets'in 2007 Yaz Ligi'ne katılımının kontrat vermemesinin ardından, üçüncü Serie A takımı Angelico Biella'ya katıldı ve burada tüm Serie A sezonu boyunca oynadı.

2008'in sonlarında Porto Rikolu Baloncesto Superior Nacional'den Capitanes de Arecibo'ya katıldı ve ABD'deki seçmelere katılması nedeniyle Mayıs ayında anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldı. Daha sonra New York Knicks için Yaz Ligi'nde oynadı . Hunter, bu kez Premiata Montegranaro ile üst üste dördüncü kez İtalya'ya döndü ve 2008-09 sezonunu ligin en iyi ribaund oyuncusu olarak tamamladı .

2009-10 sezonunda İsrail Basketbol Süper Ligi'nden Hapoel Jerusalem'e katıldı , Hapoel Final Four'a ulaştı ve aynı zamanda Avrupa'nın ikinci kademe Eurocup çeyrek finallerine ulaştılar ; Hunter Ocak ve Mart aylarında iki haftalık MVP performanslarına katkıda bulundu. Hunter , Türkiye Basketbol Ligi'nden Aliağa Petkim'e katıldı ve 2010-11 sezonunun bir kısmını orada oynayarak sezonu Letonyalı BK Ventspils ile tamamladı. 2011–2012'de Basketbol Bundesliga'da Alman tarafı BBC Bayreuth ile oynadı. İsrail'e döndüğünde Hapoel Gilboa Galil'e katıldı ve Ocak 2013'e kadar orada oynadı, o zamana kadar Fransız takımı Orléans Loiret Basket'e Pro A'da sakatlık yedek oyuncusu olarak katıldı . Nisan 2013'e kadar kaldı ve ikinci lig Pro B'nin Fransız takımı ALM Évreux Basket'e sakatlık yerine tekrar imza attı . [12]

Ağustos'tan Kasım 2013'e kadar Liga Uruguaya de Basketball'un Uruguay şampiyonu Club Atlético Aguada ile oynadığı son oyun deneyimi oldu.

BRANDON HUNTER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2003–2004 Boston Celtics

2004–2005 Orlando Büyüsü

2005 Sioux Şelalesi Skyforce

2006 Panathinaikos

2006 Carpisa Napoli

2006–2007 TDShop.it Livorno

2007–2008 Angelico Biella

2008 Capitanes de Arecibo

2008–2009 Premiata Montegranaro

2009–2010 Hapoel Kudüs

2010–2011 Aliağa Petkim

2011 Ventspils

2011–2012 BBC Bayreuth

2012–2013 Hapoel Gilboa Galil

2013 İtilaf Orléanaise

2013 ALM Evreux Sepeti

2013 Club Atlético Aguada

BRANDON HUNTER NEDEN ÖLDÜ?

ABD'li eski basketbolcu Brandon Hunter'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Orlando Magic'in yaptığı açıklamada, "Eski takım arkadaşımız Brandon Hunter'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm Hunter ailesine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

ABD'li basketbolcu Hunter'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.