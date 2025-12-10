Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann deplasmanına çıkacak. Brann'ın nerenin takımı olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Brann nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakini Brann hangi ülkenin temsilcisi?

BRANN NERENİN TAKIMI?

SK Brann, Norveç'in Bergen kentinde kurulmuş bir futbol takımı. 26 Eylül 1908'de kurulan kulüp, karşılaşmalarını Brann Stadyumu'nda oynuyor. Norveç'in en üst seviyedeki futbol ligi olan Eliteserien'de yer alan kırmızı beyazlıların lakapları arasında "Rødtrøyene" (Kırmızı Formalılar) ve "Bergens Stolthet" (Bergen'in Gururu) var. Kulüp tarihindeki en kayda değer başarıları arasında 1961-62, 1963 ve 2007 yıllarında kazandığı üç lig zaferi bulunuyor.

BRANN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

2025 sezonu itibarıyla SK Brann'ın toplam kadro değeri tahmini olarak 20.98 milyon Euro. Bünyesinde 25 futbolcu bulunduran ekibin yaş ortalaması 24.1 olarak dikkatleri çekiyor.