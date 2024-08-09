Break-dance olimpiyat sporu mu? 2024 Paris Olimpiyatları'nda break-dance var mı?
Olimpiyat Oyunları dünya ulusları için en önemli spor organizasyonları olarak dikkat çekiyor. Her olimpiyatlarda yeni spor türleri de organizasyonlara ekleniyor. Peki, Break-dance olimpiyat sporu mu? 2024 Paris Olimpiyatları'nda break-dance var mı?
Paris Yaz Olimpiyatları'nda bu sene dünyanın her yerinden binlerce sporcu farklı dallarda yarışmak üzere bir araya geldi. Bu büyük organizasyonda bu sene bir ilk de gerçekleşecek. Peki, Break-dance olimpiyat sporu mu? 2024 Paris Olimpiyatları'nda break-dance var mı?
BREAK-DANCE OLİMPİYAT SPORU MU?
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, dünyanın farklı ülkelerinden 16 kadın ve 16 erkek dansçının yarışacağını açıkladı. İlk üçe girenlere altın, gümüş ve bronz madalya verilecek.
BREAKDANS MÜCADELELERİ NE ZAMAN?
Paris Olimpiyatları'nda breakdans mücadeleleri bugün gerçekleşiyor. İlk günün karşılaşmasında ön eleme mücadelesi bugün saat 17.00'da Hollandalı India Sardjoe ve Mülteci Sporcular Takımı adına yarışan Manizha Talash arasonda gerçekleşiyor.
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