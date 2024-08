Paris Olimpiyatları'nın kapanışında yıldızlar geçidi: Sahne alacak isimler açıklandı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 11:16

Güncelleme: 09.08.2024 - 11:16

Paris Olimpiyatları, 11 Ağustos'taki kapanış töreniyle sona erecek. Variety'nin haberine göre, bu büyük etkinlikte dünyaca ünlü müzisyenler sahne alarak unutulmaz bir gösteri sunacak.

Son albümü "Hit Me Hard and Soft" ile müzik listelerinde zirveye yerleşen başarılı şarkıcı Billie Eilish'in kapanış töreninde sahne alacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Paris Olimpiyatları'na yakından ilgi gösteren Snoop Dogg ve Amerikalı rock grubu Red Hot Chili Peppers da etkinlikte performans sergilemesi planlanan isimler arasında yer alıyor. Sanatçılar, Los Angeles'tan bağlanacak ve burada gerçekleştirdikleri konserlerde önceden kaydedilmiş performansları da yayınlanacak.

Kapanış töreninin yapımında Grammy Ödülleri ve CBS'in 2021 "Adele: One Night Only" özel bölümünün yapımcısı Ben Winston, Fransız yapımcılarla birlikte çalışıyor.

TOM CRUISE'UN ŞAŞIRTICI GÖSTERİSİ

Öte yandan, Tom Cruise'un Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde gerçekleştireceği sürpriz gösteri de büyük bir merak konusu. Olimpiyat Oyunları'nın 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek olması dolayısıyla, Cruise’un kapanış töreninde Fransa Stadyumu'nun tepesinde başlayacağı ve stadyumun sahasına iniş yapacağı öğrenildi. Yayın, Cruise'un Olimpiyat bayrağını Fransa'dan Los Angeles'a getirmek için uçakla bir sonraki durağına gidişini gösteren iki dakikalık önceden kaydedilmiş bir bölümle devam edecek.

Ardından, Cruise’un uçaktan atlayarak Hollywood tabelasına inişi ve bayrağı diğer Olimpiyat sporcularına devretmesi gibi etkileyici anlar da olacak. TMZ'ye göre, Cruise bu gösteri fikrini Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile paylaştı. 2004 yılında, Cruise Los Angeles'ta barış ve dostluk mesajı veren Olimpiyat meşalesinin taşınmasında da görev almıştı.