Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı: Olimpiyat madalyası bir haftada eskidi!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:02

Güncelleme: 09.08.2024 - 15:07

Sosyal medya platformu Instagram’da paylaşım yapan ABD'li kaykaycı Nyjah Huston, Paris 2024 Olimpiyatları’nda kazandıktan sadece bir hafta sonra Bronz madalyasının belirgin bir şekilde farklı göründüğünü açıkladı.

The Telegraph'ın haberine göre, ABD kaykay takımının üyesi Huston, kazandığı bronz madalyanın bozulmaya başlamasının ardından Olimpiyat madalyalarının kalitesini eleştirdi. Madalyanın arka tarafı yontulmuş ve bronz rengini kaybetmişti.

Huston Instagram'da yayınladığı videoda "Bu Olimpiyat madalyaları yepyeni olduklarında harika görünüyorlar ama biraz terliyken cildimde beklettikten ve hafta sonu arkadaşlarımın takmasına izin verdikten sonra..." dedi ve hasarı göstermek için hasarlı madalyayı yakınlaştırdı.

OLİMPİYATLARA İKİNCİ KATILIMI, İLK MADALYASI…

29 yaşındaki Nyjah Huston, madalya almaya yabancı bir sporcu değil; kaykay X Oyunlarında 12, Dünya Şampiyonalarında ise 6 kez altın madalya kazandı.

Ayrıca her iki yarışmada da 9 gümüş ve 4 bronz madalyası var. İkinci katılımında ilk kez aldığı Olimpiyat madalyasını şu sözlerle eleştirdi.

29 yaşındaki sporcu, "Olimpiyat madalyaları görünüşe göre düşündüğünüz kadar yüksek kalitede değiller. Kaliteyi biraz yükseltmeliyiz. Madalya savaşa gidip dönmüş kadar kötü görünüyor."

MADALYA 211 TL DEĞERİNDE…

Paris 2024 Olimpiyatları altın madalyası, en az yüzde 92,5 oranında gümüş, standart 6 gram altın ve bronz alaşımından oluşuyor.

Bu ölçüde, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bir altın madalyaya yaklaşık 540 sterlin (22 bin 846 TL) değer biçildi. Gümüş madalyalar 297 sterlin (12 bin 565 TL), bronzlar ise 5 sterlin (211 TL) değerindeydi.

Ancak yine de geçmişte kazanılmış, tarihi madalyaların inanılmaz değerlere satıldığı unutulmamalı. 2013 yılında, Jesse Owen'ın Berlin 1936 Olimpiyatlarında Berlin’de kazandığı altın madalyalardan biri 1,46 milyon dolara (48 milyon 208 bin TL) satıldı.