Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

27.11.2025 11:07:00
Güncellenme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. maçında deplasmanda Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak.

BREİDABLİK - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.

BREİDABLİK - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Orrason, Margeirsson, Jonsson, Gunnlaugsson, Ludviksson, Jonsson, Thorsteinsson, Ingvarsson, Ulfarsson.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Soner, Musaba, Mouandilmadji.

7 OYUNCU KADRODA OLMAYACAK

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR, KONFERANS LİGİ'NDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev ve Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.

Konferans Ligi'nde topladığı 9 puanla averajla lider konumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Breidablik karşısında da galibiyet alarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Samsun ekibi, Breidablik maçının ardından sırasıyla AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #samsunspor #Breidablik #UEFA Konferans Ligi

