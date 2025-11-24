Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi: 'Hep aynı felaket senaryosu...'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, evinde öne geçtiği maçta Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi ve siyah-beyazlı takımın performansını yorumladı.

"RAFA’SIZ, HAVASIZ!"

Adnan Dinçer: UEFA Konferans Ligi’ne lider olarak devam eden Samsunspor, derbi sonrası havasını kaybeden ve yaşadığı Rafa Silva kriziyle anılan Beşiktaş deplasmanında ilk yarıda kaleci Ersin’i geçemedi. Devre golsüz bitti. İkinci yarıda ise Beşiktaş seyircisini de arkasına alarak penaltıdan bulduğu golle avantajı yakaladı aslında. Ancak bu sezon sık sık yaşadığı iki farklı Sergen Yalçın performansı sorunu tekrar nüksetti. Kartal, Yalçın döneminde 5. kez öne geçtiği bir maçı daha kazanamadı. Sırf bu maçlarda kaybedilen puan 12… Varın gerisini siz düşünün! (Cumhuriyet)

"KAZANMAYI BİLMİYOR!"

Güntekin Onay: Beşiktaş, her maç öne geçip skoru koruyamıyor. Hep aynı felaket senaryosu... Her ne kadar yenilen goller bireysel hatalarla da gelse de, aslında ortada net bir şey var ki; Beşiktaş skoru bulduktan sonra oyunu tamamen rakibe kaptırıyor. Dün 1-0’ı bulana dek adeta göbeği çatlayana kadar yoğun bir mücadele veren siyah beyazlılar, golü attıktan sonra 1-1’e gelene kadar ki 10 dakikalık sürede kontrolü rakibe kaptırdı. Bu süreçte Samsunspor’un topa sahip olma oranı yüzde 72’ye 28’di. Bu tablo her şeyi anlatıyor. (Hürriyet)

"BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ"

Attila Gökçe: Hadi, biraz da bireysel ayrıntılara girelim. Beşiktaş o koca maçı 10 kişi ile oynadı, desek yeridir. Tammy Abraham, 70 dakikada 24 kez topla buluştu. Sadece 1 şutu var, 10 top kaybı yaptı. Bu kayıplarla kendi hücumlarında bile Beşiktaş savunmasını zor durumda bıraktı. Madem merak ediyorsunuz, Abraham’ın gol beklentisini de verelim: Yüzde 0,04… Hadi Türkçesini de söyleyelim: Sadece sıfır (0)!.. Abraham ayağına atılan topları fark etmedi. Ayağındakileri de 1 metreden fazla açarak rakibine ikram etti. Beşiktaş’ın 2-3 kişiyle rakip ceza alanına girdiği pozisyonlarda bile ikinci bölgede kaldığını gördük, hayret yani! (Milliyet)

"BEŞİKTAŞ’IN ÇEKİLME HASTALIĞI SÜRÜYOR"

Uğur Meleke: Thomas Reis’in ekibinin en önemli özelliği, maç içinde birden fazla stratejiyi başarıyla sergilemeleri. Dün 55’te golü yedikten sonraki 10 dakikada topla yüzde 72 ile oynadılar. Güçlü bir hücum pres yaptılar, rakip yarı alanda tam 6 top kazandılar. Bunun ödülünü de 65’teki beraberlik golüyle aldılar. Samsunspor’u İstanbul’dan hak ederek çıkardıkları 1 puan için kutlarken Sergen Yalçın’a da sanırım şu soruyu yöneltmek gerek: Beşiktaş neden skoru her bulduğunda bu kadar geriye çekiliyor? Neden vitesi 5’ten 1’e düşürüyor? Sergen Yalçın bu hastalığın farkında mı ya da bir çözüm çabası var mı? (Hürriyet)

"SORUNA SUSUP SONUCA SİNİRLENMEK"

Cem Dizdar: Maç bitimi ‘‘kaleci kurtarış istatistiği’’ herşeyi değilse de çok şey anlatıyordu Beşiktaş açısından: 5/1. Şimdiye değin bu tip bazı maçları Rafa Silva gibi daha çok marifete dayalı çözdüler ama marifetin gösterilemediği maçlarda işin içinden çıkmak kolay görünmüyor. ‘’Yetenekli oyuncu’’ya yaslanarak ilerlerken aynı zamanda bir kaç farklı oyunu da inşa etmek de gerekiyor. Kuşkusuz ki bu durum takımı yarı yolda alan Sergen Yalçın ve ekibini tek başına üstlenecekleri bir durum değil ancak iyileşmeye dair işaretleri de göstermek gerekiyor. Lakin çözümlere oyundan çıkan oyuncuları ıslıklamak ya da ‘’Yönetim istifa’’ demekle de ulaşılamıyor. Yıllardır görünen sorunlara en başta sessiz kalıp sonuçlara öfkelenmek! İşte bütün mesele burada… (Fanatik)