Brendtford, evinde Southampton'ı rahat geçti!

Premier Lig'in 3. hafta maçında Brendtford, evinde Southampton'ı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 21:12
Brendtford, evinde Southampton'ı rahat geçti!
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Premier Lig'in 3. hafta maçında Brendtford ile Southampton karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Brendtford 3-1 kazandı.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 65. dakikada Bryan Mbeumo ile 69. dakikada Yoane Wissa kaydetti. Southampton'ın tek golü 90+5'te Yukinari Sugawara'dan geldi.

Ev sahibbi Brentford'da Yunus Emre Konak, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Brentford, puanını 6 yaptı. Southampton ise puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Brentford, Manchester City deplasmanına gidecek. Southampton, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.


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