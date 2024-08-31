Brendtford, evinde Southampton'ı rahat geçti!
Premier Lig'in 3. hafta maçında Brendtford, evinde Southampton'ı 3-1 mağlup etti.
Premier Lig'in 3. hafta maçında Brendtford ile Southampton karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Brendtford 3-1 kazandı.
Brentford'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 65. dakikada Bryan Mbeumo ile 69. dakikada Yoane Wissa kaydetti. Southampton'ın tek golü 90+5'te Yukinari Sugawara'dan geldi.
Ev sahibbi Brentford'da Yunus Emre Konak, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Brentford, puanını 6 yaptı. Southampton ise puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Brentford, Manchester City deplasmanına gidecek. Southampton, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
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