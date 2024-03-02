Brentford - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta karşılaşmasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:15
Brentford - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı sürüyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

BRENTFORD - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

BRENTFORD - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2'den naklen yayımlanacak.

Brentford, ligde oynadığı son maçta West Ham deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Chelsea ise deplasmanda karşılaştığı Manchester City ile 1-1 berabere kalmıştı.


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