Brentford - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta karşılaşmasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı sürüyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.
BRENTFORD - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
BRENTFORD - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2'den naklen yayımlanacak.
Brentford, ligde oynadığı son maçta West Ham deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Chelsea ise deplasmanda karşılaştığı Manchester City ile 1-1 berabere kalmıştı.
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