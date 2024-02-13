Chelsea geriden geldi, 3 puana Gallagher ile ulaştı!

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Chelsea deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:11
Chelsea geriden geldi, 3 puana Gallagher ile ulaştı!
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Premier Lig 24. hafta karşılaşmasında Chelsea konuk olduğu Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti.

Chelsea'nin gollerini 47 ve 90. dakikalarda Conor Gallagher ve 90+4. dakikada Enzo Fernandez Crystal Palace'ın golünü 30. dakikada Jefferson Lerma kaydetti.

Chelsea bu galibiyetle puanını 34'e yükseltirken, Crystal Palace ise 24 puanda çıkardı.

Chelsea bir sonraki karşılaşmasında Manchester City deplasmanına giderken, Crystal Palace da deplasmanda Everton'a konuk olacak.


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