Brentford, Halil Dervişoğlu'nu satış listesine koydu
Brentford, Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten Halil Dervişoğlu'nu satış listesine koydu. İngiliz ekibinin Halil’i satış listesine koyduğu ve gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve ligi 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da kiralık oyuncu Halil Dervişoğlu, sözleşmesinin sona ermesi ile kulübü Brentford'a geri döndü. Halil'in sarı-kırmızılılar ile devam edip etmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.
Öte yandan TRT Spor'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Galatasaray'dan geri dönen Dervişoğlu'nu satış listesine koydu. İngiliz kulübünün 22 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak farklı bir takıma gitmesine sıcak bakmadığı ifade edildi.
GALATASARAY'DAKİ SEÇİM BEKLENİYOR
Brentford'un Halil Dervişoğlu'na gelen teklifleri değerlendireceği belirtilirken, genç futbolcunun Galatasaray için vereceği kararda başkanlık seçiminin sonuçlanmasını beklediği kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin, Halil Dervişoğlu'na ilgisi olduğu iddia ediliyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un, Brentford ile transfer masasına oturacağı kaydedilmişti.
Eylül 2021'de Brentford'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Halil Dervişoğlu, bu sezon 34 karşılaşmada görev aldı. 22 yaşındaki genç santrfor, çıktığı maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
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