Brentford, Hull City'den Keane Lewis-Potter'ı kadrosuna kattı

12 Temmuz 2022 Salı, 23:48

Premier Lig ekiplerinden Brentford, Hull City'nin 21 yaşındaki genç yıldızı Keane Lewis-Potter'ı renklerine bağladı.

Lewis-Potter'ın bonservis ücretine dair herhangi bir açıklama yapılmazken The Athletic'in haberine göre Hull City bu transferden 16 milyon sterlin elde etti. Bonuslarla birlikte bu ücret 20 milyon sterlini bulabilir.

Keane Lewis-Potter ise Brentford ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

DOĞUKAN SİNİK GELDİ, LEWIS-POTTER GİTTİ

Hull City şu ana kadar Hull City şu ana kadar Tobias Figueiredo, Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı. Antalyaspor'dan Doğukan Sinik de İngiliz ekibine katılacak.



