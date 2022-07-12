Alanyaspor yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'de kampa girdi

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Kayseri'de kamp yapmaya gitti.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 20:23
Alanyaspor yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'de kampa girdi
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Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp çalışmalarına başladı.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman, ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı. İdman pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Alanyaspor antrenman kamp
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