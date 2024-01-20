Brentford - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brentford, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Frank yönetimindeki Brentford, kendi sahasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
BRENTFORD - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BRENTFORD - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Brentford, ligde oynadığı son maçta Crystal Palace deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Nottingham Forest ise kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-1 mağlup etmişti.
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