Brentford - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 12:36
Brentford - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Frank yönetimindeki Brentford, kendi sahasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

BRENTFORD - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

BRENTFORD - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Brentford, ligde oynadığı son maçta Crystal Palace deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Nottingham Forest ise kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-1 mağlup etmişti.


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