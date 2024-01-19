Adı Galatasaray ile anılıyordu: Lazio'dan Daichi Kamada yanıtı!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani, transferde adı Galatasaray ile anılan Japon futbolcu Daichi Kamada hakkında konuştu. Fabiani, Kamada için kendilerini Galatasaray'dan kimsenin aramadığını söyledi.
Player Alanı
Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fabiani, Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı öne sürülen Daichi Kamada için sarı-kırmızılılardan kimsenin kendilerini aramadığını söyledi.
Daichi Kamada
LAZİO'DAN GALATASARAY YANITI
Angelo Fabiani, "Kamada transferi için Galatasaray'dan kimse bizimle temasa geçmedi" sözlerini sarf etti.
Lazio'da bu sezon 22 maça çıkan Kamada, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Japon futbolcunun Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Kamada ve İtalyan ekibi arasındaki sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.
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