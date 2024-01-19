Adı Galatasaray ile anılıyordu: Lazio'dan Daichi Kamada yanıtı!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:49

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:49

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fabiani, Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı öne sürülen Daichi Kamada için sarı-kırmızılılardan kimsenin kendilerini aramadığını söyledi.

Daichi Kamada



LAZİO'DAN GALATASARAY YANITI

Angelo Fabiani, "Kamada transferi için Galatasaray'dan kimse bizimle temasa geçmedi" sözlerini sarf etti.

Lazio'da bu sezon 22 maça çıkan Kamada, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Japon futbolcunun Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Kamada ve İtalyan ekibi arasındaki sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.