Galatasaraylı Lucas Torreira hayalindeki takımı açıkladı! 'Orada oynamak için ölüyorum'

Yayınlanma: 20.01.2024 - 09:35

Güncelleme: 20.01.2024 - 09:41

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ESPN Uruguay'a kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Torreira'nın açıklamaları şu şekilde:

"En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta oynamak. Orada oynamak için ölüyorum. Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim."

"GERİ DÖNÜŞÜM DAHA YAKIN"

"Bugün size bunu söylemem normal bir şey gibi görünüyor ama gençken Riquelme ile konuşmayı düşünmek imkansızdı. Bugün bunu yapabildiğim için mutluyum. Bir noktada bu olasılığın ortaya çıkacağını biliyorum, sadece rüyayı beslemeye devam etmeliyiz."

"Her şeyin zamanı gelince gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir futbolcu olarak hayal ettiğim her şey gerçekleşti. Güney Amerika'ya dönüşüm artık daha yakın."

"ŞU AN GALATASARAY ZAMANI"

"Geçen yıl bazı Güney Amerika takımları ile konuşmalarım oldu ama şu an Galatasaray'da olma vakti. Galatasaray'da bana iyi davranan insanlara minnettar olmalıyım."

"Bunu hiç söylemedim ama ben bir Nacional taraftarıyım. Penarol'a çok saygı duyuyorum çünkü Penarol'da oynadım ve gerçekten en güzel deneyimlerden biriydi. Küçük yaşlarda Penarol'da oynadım, sonra yedinci yaşıma girdim, biraz Penarol'daydım ve kulüp beni serbest bırakmaya karar verdi çünkü o zamanlar benden daha iyileri vardı."