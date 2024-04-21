Brest - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Monaco, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 34. haftasında deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:05'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Adi Hütter yönetimindeki Monaco, deplasmanda Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.
BREST - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Francis Le Blé Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:05'te başlayacak.
BREST - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Ruddy Buquet'nin yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.
Monaco, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Rennes'i 1-0 mağlup etmişti.
Brest ise Olympique Lyon deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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