Brest - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Reims, Fransa Ligue 1'in 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Samba Diawara yönetimindeki Reims, deplasmanda Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.
BREST - REİMS MAÇI SAAT KAÇTA?
Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BREST - REİMS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Brest, ligde oynadığı son maçta sahasında ağırladığı Nantes ile 0-0 berabere kalmıştı.
Reims ise Clermont deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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