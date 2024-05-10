Brest - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Reims, Fransa Ligue 1'in 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:01
Brest - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

Samba Diawara yönetimindeki Reims, deplasmanda Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.

BREST - REİMS MAÇI SAAT KAÇTA?

Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BREST - REİMS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Brest, ligde oynadığı son maçta sahasında ağırladığı Nantes ile 0-0 berabere kalmıştı. 

Reims ise Clermont deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı. 


Brest haberleri reims haberleri Ligue 1 haberleri

İlgili Haberler

Lyon deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu

Lyon deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu
Marsilya, Reims'i Alexis Sanchez ile yıktı

Marsilya, Reims'i Alexis Sanchez ile yıktı
PSG, ligde Reims ile berabere kaldı! PSG 1-1 Reims

PSG, ligde Reims ile berabere kaldı! PSG 1-1 Reims
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hasat edilmeden satılıyor: Kilosu 400 TL! Hedef 4 ton rekolte...

Hasat edilmeden satılıyor: Kilosu 400 TL! Hedef 4 ton rekolte...
9 Mayıs 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı!

9 Mayıs 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı!
Sadece 45 gün toplanabiliyor: 3 kilo 120 gram ağırlığında... Kilosu 700 liradan satılıyor

Sadece 45 gün toplanabiliyor: 3 kilo 120 gram ağırlığında... Kilosu 700 liradan satılıyor
Eşinin isteğiyle başladı, Antalya’nın gururu oldu: 4 ülkeye satış yapıyor

Eşinin isteğiyle başladı, Antalya’nın gururu oldu: 4 ülkeye satış yapıyor
Eleştirilerin hedefindeydi: Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı!

Eleştirilerin hedefindeydi: Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı!
Kirli Sepeti’nde yeni gelişme: Dizi devam edecek mi?

Kirli Sepeti’nde yeni gelişme: Dizi devam edecek mi?
Çocuğunuz dahi olabilir! En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu

Çocuğunuz dahi olabilir! En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 10 Mayıs 2024 Cuma TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 10 Mayıs 2024 Cuma TV yayın akışı