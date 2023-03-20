Marsilya, Reims'i Alexis Sanchez ile yıktı

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Reims'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 07:36
Marsilya, Reims'i Alexis Sanchez ile yıktı
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Fransa Ligue 1'in 28. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Reims ile karşılaştı.

Mücadeleyi Marsilya 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16 ve 29. dakikalarda Alexis Sanchez kaydetti. Reims'in tek golü 13. dakikada Balogun'dan geldi.

MARSİLYA PUAN FARKINI AZALTTI

Milli oyuncu Cengiz Ünder, maça 11'de başladı ve 90. dakikada yerini Bailly'e bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Marsilya PSG'nin mağlup olduğu haftada puanını 59'a çıkardı ve puan farkını 7'ye indirdi. Reims ise 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Montpellier ile karşılaşacak. Reims ise Nantes deplasmanına gidecek.


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