Lyon deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu
Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Reims, konuk ettiği Lyon'u 2-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Reims, Lyon'yu konuk etti.
Mücadeleyi ev sahibi ekip Reims, 2-0 kazandı.
Reims'in gollerini 45+1. dakikada Marshall Munetsi ve 71. dakikada Yunis Abdelhamid kaydetti.
Bu sonuçla birlikye Reims puanını 13'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. Lyon ise daha ligde galibiyetle tanışamadan 2 puanda kaldı.
Gelecek hafta Reims, Monaco'yu konuk edecek. Lyon ise Lorient'i ağırlayacak.
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