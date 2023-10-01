Lyon deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Reims, konuk ettiği Lyon'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:20
Lyon deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu
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Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Reims, Lyon'yu konuk etti.

Mücadeleyi ev sahibi ekip Reims, 2-0 kazandı.

Reims'in gollerini 45+1. dakikada Marshall Munetsi ve 71. dakikada Yunis Abdelhamid kaydetti.

Bu sonuçla birlikye Reims puanını 13'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. Lyon ise daha ligde galibiyetle tanışamadan 2 puanda kaldı.

Gelecek hafta Reims, Monaco'yu konuk edecek. Lyon ise Lorient'i ağırlayacak.


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lyon reims Fransa Ligue 1

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