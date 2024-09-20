Brest tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazandı!

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçında Brest sahasında, Sturm Graz’ı ağırladı. Mücadele 2-1 Brest lehine sona erdi.

Brest tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:24

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçında Sturm Graz, deplasmanda Brest’e konuk oldu.

Mücadele 2-1 Brest lehine sona erdi. Maçta goller; 23. dakikada Magnetti, 45+1. dakikada Fernandes (kk) ve 56. dakikada Sima'dan geldi. 

İLK AVRUPA MAÇINI KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Brest, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Fransız ekibi tarihindeki ilk Avrupa maçını da kazanmış oldu. 

Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Sturm Graz, sahasında Club Brugge ile karşılaşacak. Brest ise aynı haftada RB Salzburg’a konuk olacak.


Etiketler: #Brest #Sturm Graz #Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Samandıra çıkarması: Ali Koç'tan derbi mesajı!

Fenerbahçe'de Samandıra çıkarması: Ali Koç'tan derbi mesajı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt: 'Sahada kazanmayı beceremeyen...'

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt: 'Sahada kazanmayı beceremeyen...'
PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza! (19 Eylül 2024)

PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza! (19 Eylül 2024)
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler