Brest tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazandı!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:24

Güncelleme: 20.09.2024 - 09:24

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçında Sturm Graz, deplasmanda Brest’e konuk oldu.

Mücadele 2-1 Brest lehine sona erdi. Maçta goller; 23. dakikada Magnetti, 45+1. dakikada Fernandes (kk) ve 56. dakikada Sima'dan geldi.

İLK AVRUPA MAÇINI KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Brest, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Fransız ekibi tarihindeki ilk Avrupa maçını da kazanmış oldu.

Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Sturm Graz, sahasında Club Brugge ile karşılaşacak. Brest ise aynı haftada RB Salzburg’a konuk olacak.