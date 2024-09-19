Fenerbahçe'de Samandıra çıkarması: Ali Koç'tan derbi mesajı!
Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yöneticiler, Samandıra'da futbolcular ile bir araya geldi.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli yönetimden de önemli bir hamle geldi.
ALİ KOÇ'TAN SAMANDIRA ÇIKARMASI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'ya gitti.
Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Samandıra'da takım ve teknik heyetle bir araya geldi.
ALİ KOÇ BAŞARI DİLEDİ
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Ali Y. Koç, Asbaşkanımız Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Takımımız ve Teknik Ekibimizle bir araya geldi.
Galibiyete olan inancını dile getiren Başkanımız Ali Y. Koç, futbolcularımıza başarılar diledi."
Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #samandıra #galatasaray
Spor Haberleri
- Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?
- Fenerbahçe'de Samandıra çıkarması!
- 'Hesabı açtım'
- Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme!
- Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!
- Portekizlinin koltuğu tehlikede: Derbiyi kaybederse...
- Osimhen'den Kasımpaşalıya flaş yanıt!
- Oktar Tertemiz kimdir?
- Yılanın ısırdığı 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
- Derbi öncesi Galatasaray'da Icardi gelişmesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sert eleştiriler!
- Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
- 16 ilin valisi değişti!
- Fark açılıyor, yurttaş erken seçim istiyor!
- Para karşılığı diploma
- Powell'dan 'enflasyon' açıklaması