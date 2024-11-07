Brest, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esiyor!

Brest, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti.

Brest, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esiyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:59

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Brest, Sparta Prag deplasmanına konuk oldu. Letna Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Brest oldu.

Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Edimilson Fernandes ve 79. dakikada Kaan Kairinen (kendi kalesine) attı. Sparta Prag'ın tek golü 90. dakikada Victor Olatunji'den geldi.

4 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken Brest, 4 maç sonunda 10 puana ulaştı. Sparta Prag, 4 puanda kaldı.

Brest, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maç haftasında Barcelona deplasmanına gidecek. Sparta Prag, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.


Etiketler: #Brest #Sparta Prag #uefa şampiyonlar ligi

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