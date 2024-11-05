Galatasaray, Yunan ekibi Promitheas'ı rahat geçti!
Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Galatasaray, Yunanistan'ın Promitheas takımını 91-74 yendi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Galatasaray, Yunanistan'ın Promitheas takımını 91-74 mağlup etti.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Galatasaray: Livingston 14, Sadık Emir Kabaca 9, James Palmer 14, Delgado 8, Göksenin Köksal 10, Cummings 7, Blumbergs 8, Izundu 11, Buğrahan Tuncer 10, Efe Vatan
Promitheas: Walker 22, Lountzis, Chrysikopoulos 2, Hernandez 8, Iwundu 14, Perry 5, Bazinas 3, Williams 10, Karagiannidis 10, Williams, Lagios
1. Periyot: 23-20
Devre: 47-41
3. Periyot: 63-54
Etiketler: #basketbol şampiyonlar ligi #galatasaray #Promitheas
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