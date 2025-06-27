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Brezilya basını duyurdu... Fenerbahçe'den transferde ters köşe!

Brezilya basını duyurdu... Fenerbahçe'den transferde ters köşe!

27.06.2025 16:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Brezilya basını duyurdu... Fenerbahçe'den transferde ters köşe!

Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Porto forması giyen Pepê ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe transfer için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler için son olarak Brezilya basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ESPN Brezilya'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Porto forması giyen Pepê ile ilgileniyor.

Jadon Sancho için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerin Pepê'yi de takibe aldığı ifade edildi.

Haberde Fenerbahçe'nin Pepê transferi için Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham ve Burnley ile rekabet etmesi gerektiği belirtildi.

28 yaşındaki Pepê'nin piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sağ-sol kanat ile 10 numara pozisyonunda oynayabilen futbolcunun Porto ile 2027'ye kadar sözleşmesi var. Pepê geçen sezon Porto formasıyla 45 maçta 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. 


İlgili Konular: #fenerbahçe #porto #Pepe

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