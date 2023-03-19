Brezilya basınından iddia: Jorge Jesus ayrılacak mı?
Brezilya basını, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un sezon sonunda sarı-lacivertli takım ile yeni sözleşme imzalamayacağını yazdı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un sarı-Lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili yeni iddialar çıkmaya devam ediyor.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek tecrübeli çalıştırıcı için Brezilya medyası önemli bir gelişmeyi yazdı. UOL Esporte’deki habere göre, Jesus’un sözleşmesini tamamlamasının ardından yeni kontrat imzalamayacak ve Fenerbahçe’den ayrılacak.
Jorge Jesus
FLAMENGO İLE BREZİLYA İDDİASI
Fenerbahçe yönetimi ve Jesus’un, UEFA Avrupa Ligi’nden elenilmesinin yanı sıra ligde Galatasaray’ın gerisinde kalınması nedeniyle aralarının açık olduğu öne sürüldü. 68 yaşındaki teknik direktörün Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile adının geçtiği hatırlatıldı.
TEKLİFLERE SICAK BAKIYOR
Jesus’un, bu iki takımdan gelecek tekliflere sıcak baktığı iddia edildi. Jesus, Sevilla ile oynanan rövanş öncesi, “Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok” demişti.
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