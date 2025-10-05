Brezilya'dan Ederson açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.10.2025 16:18:00
Brezilya Futbol Federasyonu, Ederson'un yerine John Victor'un milli takım aday kadrosuna alındığını açıkladı.

Milli takım arasında Güney Kore ve Japonya ile karşılaşacak Brezilya Milli Takımı'nda kadroda değişikliğe gidildi.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe forması giyen Ederson'un yerine Nottingham Forest'ın kalecisi John Victor'un dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Botafogo'nun eski kalecisi John Victor, sakatlanan Ederson'un yerine ilk kez milli takıma çağrılıyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Nottingham Forest'ta forma giyen kaleci John Victor'u, Güney Kore ve Japonya'ya maçlarının kadrosuna dahil etti” ifadeleri yer aldı.

Ederson ile ilgili ayrıca, “John Victor, Fenerbahçe'de cumartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanan Ederson'un yerine milli takımda yer alacak" denildi.

