Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı devirdi!

Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı devirdi!

5.10.2025 16:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı devirdi!

Turkcell Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olduğu derbiyi 2-1 kazandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi üçüncü hafta maçında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan maçı, Sarı-Lacivertliler 2-1 kazandı. 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan 10. dakikada ve 67. dakikada Marta Gox kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 16. dakikada Esra Manya'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğuna oturdu. Ligde ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 6 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Hakkarigücü'nü konuk edecek. Fenerbahçe ise 1207 Antalya ile deplasmanda karşılaşacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Kadınlar Süper Ligi

İlgili Haberler

Bir ilki yaşadı: Ayhancan Güven, DTM şampiyonu oldu!
Bir ilki yaşadı: Ayhancan Güven, DTM şampiyonu oldu! Hockenheimring 2. yarışta zafere ulaşan Ayhancan Güven, DTM şampiyonluğunu kazanmayı başardı.
MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde zafer Fermin Aldeguer'in!
MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde zafer Fermin Aldeguer'in! MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde İspanyol pilot Fermin Aldeguer, birinci oldu.
Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas maçında sakatlanan Brandon Boston Jr.'ın sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.