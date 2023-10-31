Brezilya Devlet Başkanı'ndan Lionel Messi'ye övgü
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 8. kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi'ye övgü dolu bir açıklama yaptı.
Kariyerinde 8. kez Ballon d'Or ödülünü kazanarak tarihe adını altın harflerle kazıyan Lionel Messi için Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva övgü dolu bir açıklama yaptı.
Son zamanlarda Brezilya'nın, Lionel Messi gibi bir idol çıkaramadığını söyleyen Luiz Inacio Lula da Silva'nın açıklamaları şu şekilde:
"Messi, 36 yaşında Dünya Kupası'nı ve Ballon d'Or'u kazandı. Televizyona çıkıp bir anda ortadan kaybolan çocuklar onu örnek almalı. Brezilya, Messi gibi gerçek bir idole sahip olalı kaç yıl oldu?"
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