Brezilya için İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti iddiası

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 16:55

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 16:55

Brezilya Futbol Federasyonu, milli takımın başına Carlo Ancelotti'yi getirmek istiyor.

Brezilya basınında yer alan bir haberde, federasyonun ilk hedefinin Real Madrid'i çalıştıran deneyimli teknik direktör Carlo Ancelotti olduğu belirtildi.

Carlo Ancelotti

AVRUPA SEYAHATİNDE TEMASLARDA BULUNACAK

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in, nisan ayında Avrupa'ya bir seyahat düzenleyeceği aktarıldı. Haberde, Rodrigues'in bu seyahati sırasında Real Madrid ve Ancelotti ile temasta bulunacağı belirtildi.

KUPAYI ŞART KOŞMUŞTU

Öte yandan Brezilya Milli Takımı için aday listesinde Jose Mourinho ve başka Avrupalı antrenörlerin de yer aldığı ifade edildi.

63 yaşındaki Carlo Ancelotti'nin, Real Madrid ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. The Athletic, önceki günlerde Real Madrid'in, bu yılı kupasız tamamlaması halinde Ancelotti ile yollarını ayıracağını öne sürmüştü.