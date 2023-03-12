Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, La Liga'da Almeria'yı 2-1 yendi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla, La Liga'da Almeria'yı 2-1 yendi. Kırmızı beyazlılar düşme hattının üzerine çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 20:58
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, La Liga'da Almeria'yı 2-1 yendi
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-0 geçen Sevilla, La Liga'da Almeria'yı konuk etti.

Konuk ekip 2. dakikada Akieme'nin golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Sevilla'nın as kalecisi Bono sakatlandı ve yerini Dmitrovic'e bıraktı.

Ev sahibi takım 45+2'de Ocampos'un penaltı golüyle dengeyi getirdi. 73'te Erik Lamela takımını öne geçiren golü attı.

Sevilla mücadeleden 2-1 galip ayrılırken puanını 28'e çıkardı. Almeria 25 puanda kaldı.


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