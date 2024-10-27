Brezilya Ligi'nde ilginç an: 3. saniyede kırmızı kart gördü!
Brezilya Ligi'nde Athletico Paranaense ile Cruzeiro arasında oynanan maçta Rafael Silva 3. saniyede kırmızı kart gördü. Cruzeiro, Silva'ya para cezası verildiğini açıkladı.
Athletico Paranaense ile Cruzeiro, Brezilya Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Mücadele 3-0'lık Athletico Paranaense üstünlüğüyle tamamlanırken Cruzeiro'da Rafael Silva'nın kırmızı kartı maça damga vurdu.
3. SANİYEDE KIRMIZI KART
Maçın başlama vuruşunu ev sahibi Athletico Paranaense yaptı.
Başlama vuruşunun ardından Cruzeiro'da Rafael Silva, topa doğru koşarken kendisini engellemeye çalışan rakibi Kaique Rocha'ya dirsek attı.
Bu pozisyonun ardından maçın hakemi Silva'ya kırmızı kart gösterdi.
CEZASI AÇIKLANDI
Karşılaşmanın ardından Cruzeiro CEO'su Alexandre Mattos, Rafael Silva'ya ağır bir para cezası verildiğini açıkladı.
Mattos, "Taraftarlarımıza bunun kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum. Verebileceğimiz en yüksek para cezasını verdik. Ciddi bir para cezasına çarptırıldı. Bundan sonrası için atılacak adımları bekleyip göreceğiz" dedi.
Rafa Silva, do Cruzeiro, expulso com 05 segundos de jogo.— Mundo das Notícias ????? ?? (@MundoNoticiasGL) October 26, 2024
???: @CazeTVOficial pic.twitter.com/nj6M1tm9bN
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