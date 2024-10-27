Brezilya Ligi'nde ilginç an: 3. saniyede kırmızı kart gördü!

Brezilya Ligi'nde Athletico Paranaense ile Cruzeiro arasında oynanan maçta Rafael Silva 3. saniyede kırmızı kart gördü. Cruzeiro, Silva'ya para cezası verildiğini açıkladı.

Brezilya Ligi'nde ilginç an: 3. saniyede kırmızı kart gördü!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 14:13

Athletico Paranaense ile Cruzeiro, Brezilya Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-0'lık Athletico Paranaense üstünlüğüyle tamamlanırken Cruzeiro'da Rafael Silva'nın kırmızı kartı maça damga vurdu.

3. SANİYEDE KIRMIZI KART

Maçın başlama vuruşunu ev sahibi Athletico Paranaense yaptı.

Başlama vuruşunun ardından Cruzeiro'da Rafael Silva, topa doğru koşarken kendisini engellemeye çalışan rakibi Kaique Rocha'ya dirsek attı.

Bu pozisyonun ardından maçın hakemi Silva'ya kırmızı kart gösterdi.

CEZASI AÇIKLANDI

Karşılaşmanın ardından Cruzeiro CEO'su Alexandre Mattos, Rafael Silva'ya ağır bir para cezası verildiğini açıkladı.

Mattos, "Taraftarlarımıza bunun kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum. Verebileceğimiz en yüksek para cezasını verdik. Ciddi bir para cezasına çarptırıldı. Bundan sonrası için atılacak adımları bekleyip göreceğiz" dedi.

 


Etiketler: #Athletico Paranaense #Cruzeiro #Rafael Silva
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler