Brezilya maçında sakatlanmıştı: Kolombiya'dan Davinson Sanchez kararı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın savunmacısı Davinson Sanchez'in, Kolombiya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Brezilya maçında sakatlanmıştı: Kolombiya'dan Davinson Sanchez kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 11:49

Kolombiya Futbol Federasyonu, Galatasaraylı Davinson Sanchez'in Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kolombiya milli takımının antrenör ve sağlık ekibi, Dávinson Sánchez'in Paraguay maçında yer almayacağını bildirdi. Sporcunun tatmin edici bir şekilde iyileşmesine ve hem tıbbi muayenelerin hem de günlük klinik değerlendirmelerin normal standartlarda sonuçlar göstermesine rağmen, maçta yer almayacağına ortaklaşa karar verildi" denildi.

NE OLMUŞTU?

Brezilya kalesinde yaşanan pozisyonda ileriye çıkan Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, ev sahibi ekibin kalecisi Alisson Becker ile çarpışmıştı.

Oyundan alınan ve kafasına darbe aldığı için doktorların sahaya dönmesine müsaade etmediği Davinson'un yerine Carlos Cuesta oyuna girmişti

FIFA'DAN 7 GÜN KARARI

Kolombiya sıradaki maçını ise 26 Mart Çarşamba günü Paraguay ile oynayacak. İlk maçta kafasına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkan Davinson Sanchez kurallar gereği bu maçta forma giyemeyecekti.

FIFA kafaya alınan darbeler nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncular için yedi günlük süre belirledi. Yedi gün geçmeden yeniden forma giymesine izin verilmiyor.

20 Mart Perşembe günü kafasına darbe alan Kolombiyalı yıldızın 27 Mart Perşembe gününe kadar forma giyemeyecek. Paraguay maçı 26 Mart Çarşamba oynanacak. Davinson'un günü ise 27 Mart Perşembe günü sona eriyor. Öte yandan Brezilya da Alisson Becker'i Liverpool'a katılması için milli takım kampından gönderdi.


Etiketler: #Davinson Sanchez #Kolombiya #galatasaray

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