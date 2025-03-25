İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Victor Osimhen'e ilk teklif!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:46

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:46

Sezon başında Napoli’den kiralanan ve hem Süper Lig’de hem Avrupa Ligi’nde hem de Nijerya Milli Takımı’nda attığı gollerle müthiş bir grafik çizen Victor Osimhen’in transfer süreci, özellikle İtalya’da yakından takip ediliyor.

GALATASARAY'DAN NAPOLİ'YE OSIMHEN TEKLİFİ

Corriere dello Sport gazetesi son dönemde spotları üzerine çeken yıldız santrforla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Gazeteye göre Osimhen’i kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, Napoli’ye ilk resmi teklifini yaptı.

Masaya konulan bonservis bedelinin ise tam 65 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu astronomik teklife ise Napoli cephesinden olumsuz yanıt geldiği ifade edildi.

DEV KULÜPLER İLGİLENİYOR

Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, “Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro. Daha aşağısı olmaz” diyerek, yaz döneminde Chelsea’nin 90 milyon Euro’luk teklifini de geri çevirdiklerini hatırlattı.

26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ve Chelsea dışında Barcelona, Manchester United, Arsenal, Juventus gibi devlerin de araya girdiği ve bu kulüplerin 75 milyon Euro’yu ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

TEKLİFİ ARTIRMAK İSTİYOR

Galatasaray Yönetimi’nin ise şampiyonluğun gelmesi halinde Şampiyonlar Ligi’nden elde edilecek minimum 40 milyon Euro bandındaki geliri de düşünerek şartları daha da zorlayacağı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı kulübün Osimhen için teklifi 75 milyona çıkarma hazırlığında olduğu, ancak bunun için oyuncudan gelecek “Evet” cevabının beklendiği kaydedildi. Galatasaraylı yöneticiler Osimhen’in kendilerine nisan ayı içerisinde kararını bildireceğini açıklamıştı.