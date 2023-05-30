Brezilya Milli Takımı için Jorge Jesus iddiası!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 10:08

Güncelleme: 30.05.2023 - 10:08

Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktör Tite'nin ayrılışının ardından yeni teknik direktörünü en geç mayıs ayı sonunda duyurulacağını belirtmişti ancak bu tarih uzadı.

Brezilya Futbol Federasyonu, yeni teknik direktör arayışında önemli isimlerle temas kurdu.

The Athletic'in haberine göre, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki görevine devam etmek istemesine rağmen, Brezilya'nın umudu sürerken, teknik direktör adayları listesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'ta yer aldı.

İSİMLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Jorge Jesus, Fernando Diniz ve Abel Ferreira gibi deneyimli teknik direktörlerle iletişime geçen federasyon, tüm bu seçenekleri değerlendiriyor.

Federasyonun önceliğinin İtalyan teknik direktör Ancelotti olduğu söylenirken Jorge Jesus'un da favori konumda olduğu belirtildi.