Fenerbahçe'den Rodrigo Becao hamlesi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Udinese forması giyen Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao ile ilgilendiği öne sürüldü.
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin bir süredir yakın takibine aldığı Rodrigo Becao için temasa geçtiği ileri sürüldü.
Rodrigo Becao
İSTENEN ÜCRET ORTAYA ÇIKTI
İtalyan basının haberine göre Fenerbahçe, oyuncu için 5 milyon Euro bonservis önerdi. İtalyan kulübünün ise Becao için 10 milyon Euro istediği belirtildi.
Haberde iki takımın orta noktada anlaşmaya varmasının beklendiği ifade edildi.
INTER DE İLGİLENİYOR
Udinese'nin 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncusundan yüksek bonservis kazanmayı amaçladığı bildirildi.
27 yaşındaki Brezilyalı savunmacıya Inter'in de ilgisi olduğu belirtildi.
Udinese formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Becao, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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