Fenerbahçe'den Rodrigo Becao hamlesi

Yayınlanma: 29.05.2023 - 23:22

Güncelleme: 29.05.2023 - 23:22

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin bir süredir yakın takibine aldığı Rodrigo Becao için temasa geçtiği ileri sürüldü.

Rodrigo Becao

İSTENEN ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

İtalyan basının haberine göre Fenerbahçe, oyuncu için 5 milyon Euro bonservis önerdi. İtalyan kulübünün ise Becao için 10 milyon Euro istediği belirtildi.

Haberde iki takımın orta noktada anlaşmaya varmasının beklendiği ifade edildi.

INTER DE İLGİLENİYOR

Udinese'nin 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncusundan yüksek bonservis kazanmayı amaçladığı bildirildi.

27 yaşındaki Brezilyalı savunmacıya Inter'in de ilgisi olduğu belirtildi.

Udinese formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Becao, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.