Cumhuriyet Gazetesi Logo
Brezilya, Senegal'i 2 golle devirdi!

Brezilya, Senegal'i 2 golle devirdi!

15.11.2025 21:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Brezilya, Senegal'i 2 golle devirdi!

Brezilya, Emirates Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Senegal'i 2-0 mağlup etti.

Hazırlık maçında Brezilya ile Senegal karşı karşıya geldi. Londra'da bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya 2-0'lık skorla kazandı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Estevao ve 35. dakikada Casemiro kaydetti.

Brezilya'da Fenerbahçeli Ederson, Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs maça ilk 11'de başladı. Senegal'de Samsunsporlu Cherif Ndiaye yedek bekledi.

Brezilya, bir sonraki maçında Tunus ile Fransa'da karşılaşacak.

Senegal ise Kenya ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #Brezilya #Senegal #hazırlık maçı

İlgili Haberler

Brezilya Milli Futbol Takımı yeni hocasını resmen açıkladı
Brezilya Milli Futbol Takımı yeni hocasını resmen açıkladı Brezilya Futbol Federasyonu, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile anlaşma sağlandığını açıkladı. İtalyan teknik direktörün, 26 Mayıs'tan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği duyuruldu.
Vinicius Junior, Brezilya'da kulüp aldı!
Vinicius Junior, Brezilya'da kulüp aldı! Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club'u satın aldı.
Brezilya'dan Ederson açıklaması!
Brezilya'dan Ederson açıklaması! Brezilya Futbol Federasyonu, Ederson'un yerine John Victor'un milli takım aday kadrosuna alındığını açıkladı.