Brezilyalı efsane isim Pele hastaneye kaldırıldı

Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Pele'nin, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 19:20
Brezilyalı efsane isim Pele hastaneye kaldırıldı
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Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olarak kabul edilen Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kanserle mücadele eden ve kemoterapi tedavisinden sonuç alamayan Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen Sao Paulo'daki bir hastaneye sevk edildi.

Pele'nin kalp dışında vücudunun çeşitli yerlerinde şişmeler olduğu ve ayrıca zihinsel problemler yaşamaya başladığı da bildirildi.


Brezilya Pele Hastane

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