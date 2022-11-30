Katar, Dünya Kupası stadyumlarının inşasında 500 işçinin öldüğünü açıkladı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 09:09

Katar Dünya Kupası şefi Hassan Al Thawadi, TalkTV'de Piers Morgan'ın Sansürsüz programına verdiği röportajda, Katar'daki Dünya Kupası stadyumları ve diğer turnuva altyapılarının inşasında yüzlerce göçmen işçinin öldüğünü teyit etti.

Al Thawadi, ölen işçilerin sayısına ilişkin olarak, "Tahminen 400 civarında, 400 ila 500 arasında... Tam rakamı bilmiyorum" dedi.

"STANDARTLARIMIZ İYİLEŞİYOR!"

Al Thawadi ayrıca, doğrudan turnuva için yapılan inşaatlarda üç ölüm yaşandığını, ancak bu sayının tüm altyapı projeleri için yüzleri bulduğunu söyledi.

Al Thawadi sözlerine şöyle devam etti:

"Şantiyelerdeki sağlık ve güvenlik standartları her yıl, en azından bizim sorumlu olduğumuz Dünya Kupası şantiyelerinde giderek iyileşiyor. Almanya ve İsviçre işçi sendikası temsilcileri, Dünya Kupası stadyumlarında yapılan çalışma ve iyileştirmeleri takdir ettiler..."

"15 BİNE ÇIKABİLİR..."

Öte yandan, İngiliz The Sun gazetesinde yer alan tahminlere göre ölü sayısı 15 bine kadar çıkabilir.

Uluslararası Af Örgütü'nden Steve Cockburn konuya ilişkin demecinde, "Göçmen işçilerin maruz kaldığı tüm suiistimaller giderilene kadar, Dünya Kupası üzerindeki ciddi leke kalkmayacaktır" dedi.