Brezilyalı eski futbolcu Kleberson'dan Beşiktaş itirafı

23 Aralık 2022 Cuma, 15:30

2003-2005 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Kleberson, İngiltere'de verdiği bir röportajda Beşiktaş'ta geçirdiği günler hakkında konuştu.

Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Kleberson, Türkiye'ye dair anılarını anlattı. Futbola Atletico Paranaense'den başlayan Kleberson, 2003 yılında 8.6 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu. İki yıl İngiliz devinin formasını giyen yıldız oyuncu Ağustos 2005'te 2.6 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Amerika Futbol Ligi (MLS) ekibi New York City'de yardımcı antrenörlük yapan Kleberson, Türkiye'deki kariyerine değindi.

Fotoğraf: Kleberson (solda) ve Koray Avcı (sağda)

"TAM BİR ÇILGINLIKTI"

Kleberson, kendisini havalimanında karşılayan taraftarlardan bahsederken, "Beşiktaş'a imza atmak üzere Türkiye'deki havalimanına geldim. Kapıdan çıkar çıkmaz taraftarlardan bir uğultu geldi. Bu tam bir çılgınlıktı. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Bir anda etrafım sarıldı, hayranlar beni havaya kaldırıp, arabaya kadar taşıdılar. O sırada çantam ve telefonum kayboldu. Kayınpederim ve menajerim yanımdaydı ancak bir şey yapamadılar. Sonunda beni almak için gelen arabaya ulaşabildim. Arabaya girdim, kapılar kapalı olmasına rağmen taraftarları duyabiliyordum. Adımı haykırıyorlardı" dedi.

"OTELİ DE BULDULAR"

Taraftarların kendisini otele kadar takip ettini söyleyen Kleberson, "Otele vardık, ancak taraftarlar kaldığım oteli de buldular. Bu yüzden otelin dışında benim için tezahüratlar yapmaya devam ettiler. Türkiye gerçekten çok hoşuma gitti. Hayranlar çılgın ama beni çok desteklediler ve çok tutkulular. Türkiye'de hangi şehre giderseniz gidin, havalimanında taraftarlar etrafınızı sarar" diye konuştu.

KLEBERSON'U ŞAŞIRTAN OLAY

Brezilyalı futbolcu derbi maçı öncesi yaşadığı şoke edici olayı anlatırken, "Fenerbahçe ile çok büyük bir maç oynayacaktık. Bu maçtan önce yaptığımız toplantıdan sonra, antrenman sahasından çıkarken otobüse doğru ilerledim ve yerime oturdum. Sonra dışarıda kalabalığın ortasında bir koyun gördüm. Sonra baktım, bir adam koyunun boğazını kesti ve bu kanı yüzlerine sürmeye başladılar. Etrafa bakıp 'burada neler oluyor' dedim. Orada kültür bu, onların bir ritüeli. Tanrım, çılgıncaydı" ifadelerini kullandı.

KLEBERSON'UN KARİYERİ

Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı 65 maçta dört kez gol atmayı başaran Kleberson, yedi kez de asist yaptı. Brezilyalı yıldız, siyah-beyazlılardan sonra ülkesine dönerek Flamengo'ya transfer oldu.

Ardından sırasıyla Bahia, Atletcio Paranaense, Philedelphia, Bahia, Indy Eleven, Fort Lauderdale formaları giydi.