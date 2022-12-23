Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'tan Beşiktaş kararı

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un siyah-beyazlı takım ile devam etmek istediği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2022 Cuma, 10:01
Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'tan Beşiktaş kararı
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Beşiktaş’ın sezon başında Burnley’den kiraladığı Weghorst’un siyah-beyazlı takımda kalmak istediği öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO

Beşiktaş formasıyla 14 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Hollandalı forvetin, siyah-beyazlılarda mutlu olduğunu yöneticilere ilettiği kaydedildi.

Beşiktaş’ın Burnley ile yaptığı anlaşmada 10 milyon Euro bedelle 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini alabileceği yönünde madde bulunuyor.


Wout Weghorst beşiktaş transfer

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