Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'tan Beşiktaş kararı

23 Aralık 2022 Cuma, 10:01

Beşiktaş’ın sezon başında Burnley’den kiraladığı Weghorst’un siyah-beyazlı takımda kalmak istediği öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO

Beşiktaş formasıyla 14 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Hollandalı forvetin, siyah-beyazlılarda mutlu olduğunu yöneticilere ilettiği kaydedildi.

Beşiktaş’ın Burnley ile yaptığı anlaşmada 10 milyon Euro bedelle 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini alabileceği yönünde madde bulunuyor.