Brezilyalı futbolcu Roberto Firmino için dev talip

Yayınlanma: 21.04.2023 - 17:50

Güncelleme: 21.04.2023 - 17:59

Galatasaray, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Roberto Firmino için önemli bir rakiple karşı karşıya geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Barcelona, Brezilyalı futbolcunun transferi için devreye girdi.

Roberto Firmino

FIRMINO'YA YÜKSEK TEKLİF

Ekonomik durumu nedeniyle özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelen Barcelona'nın, Liverpool ile sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcuya yüksek bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

Firmino'ya ayrıca Suudi Arabistan'dan teklif olduğu öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

2015 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Roberto Firmino, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Liverpool ile önemli başarılara imza atan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre bulduğu 33 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.