Brezilyalı futbolcu Roberto Firmino için dev talip
Adı transferde Galatasaray ile anılan Roberto Firmino için Barcelona da devreye girdi. İngiliz basını, Barcelona'nın Brezilyalı yıldıza yüksek bir teklifte bulunduğunu duyurdu.
Galatasaray, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Roberto Firmino için önemli bir rakiple karşı karşıya geldi.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Barcelona, Brezilyalı futbolcunun transferi için devreye girdi.
Roberto Firmino
FIRMINO'YA YÜKSEK TEKLİF
Ekonomik durumu nedeniyle özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelen Barcelona'nın, Liverpool ile sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcuya yüksek bir teklifte bulunduğu aktarıldı.
Firmino'ya ayrıca Suudi Arabistan'dan teklif olduğu öne sürüldü.
BU SEZON PERFORMANSI
2015 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Roberto Firmino, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
Liverpool ile önemli başarılara imza atan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre bulduğu 33 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.
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