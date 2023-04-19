Galatasaray'dan Atakan Karazor hamlesi

Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:08

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:16

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart formasını giyen Atakan Karazor ile ilgileniyor.

DORTMUND MAÇINA GÖZLEMCİ GÖNDERİLDİ

Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. Galatasaray'ın ayrıca, önceki hafta sonunda oynanan Stuttgart - Borussia Dortmund karşılaşmasına Atakan için gözlemci gönderdiği aktarıldı.

Atakan Karazor

10 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

Stuttgart'ın, Atakan Karazor için beklentisinin 10 milyon Euro olduğu kaydedildi. Ancak kulübün Bundesliga'dan düşmesi durumunda bu bonservis bedelinin azalabileceği öne sürüldü.

26 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin kendisine cazip geldiği belirtildi.

STUTTGART'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Stuttgart'ın sportif direktörü Fabian Wohlgemuth, Atakan Karazor'un geleceği ile ilgili açıklamada bulundu. Wohlgemuth, "Atakan'ın bizimle kendisini rahat hissettiğinden eminim. Atakan, defansif orta sahada rolünü buldu ve ilk 11'de istikrarlı bir hale geldi" diye konuştu.

2019 yılından bu yana Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'un, Alman ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.