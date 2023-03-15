Brezilyalı kulüp Internacional'den Enner Valencia yanıtı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'nın adı transferde Brezilya ekibi Internacional ile geçiyordu. Valenica'nın olası transferi hakkında Brezilya basınına konuşan Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, "Henüz bir anlaşma yok, 'Valencia geliyor' diyemem. Aynı soruyu önümüzdeki üç ay içinde tekrar sorarsanız ne olacağını bilemem" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 15:32
Brezilyalı kulüp Internacional'den Enner Valencia yanıtı
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Fenerbahçe ile kariyerinin en iyi dönemini geçiren Enner Valencia, Brezilya'da gündemden düşmüyor.

Sarı-lacivertlilerde sergilediği tarihi performansın ardından Dünya Kupası'nda da bir ara gol krallığına oynayan Ekvadorlu yıldıza Brezilya ekibi Internacional talip olmuştu. Internacional'in başkanı Alessandro Barcellos, Brezilya basınına yaptığı açıklamada Enner Valencia transferinde henüz biten bir şey olmadığını dile getirdi.

Enner Valencia

Transfer sorusunu yanıtlayan Barcellos, "Henüz bir anlaşma yok, 'Valencia geliyor' diyemem. Aynı soruyu önümüzdeki üç ay içinde tekrar sorarsanız ne olacağını bilemem. Futbol dinamik bir süreç" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 33 MAÇTA 26 GOL

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı 33 maçta 26 gol attı.

Maç başına 0.78 gol ortalaması yakalayan Ekvadorlu yıldız, Dünya Kupası'nda da forma giydiği 3 maçta 3 gol atmıştı. 


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