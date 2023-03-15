Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'den Fenerbahçe'ye kötü haber
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında kendi sahasında Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Henrique'nin diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlığın boyutu açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve ameliyatına karar verildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır.
İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir.
Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."
SEZONU KAPATTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Lincoln Henrique'nin sahalara geri dönüşünün uzun süreceği ve bu sezonu kapatmış olabileceği tahmin ediliyor.
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