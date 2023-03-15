Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:05

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:05

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlığın boyutu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve ameliyatına karar verildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır.

İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."

SEZONU KAPATTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Lincoln Henrique'nin sahalara geri dönüşünün uzun süreceği ve bu sezonu kapatmış olabileceği tahmin ediliyor.