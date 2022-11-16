Brezilya'nın eski yıldızı Cafu, Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı
Brezilyalı eski futbolcu Cafu, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Cafu, "Avrupa hakimiyetini kırmak için harika bir zaman. Brezilya'nın bu laneti kırması ve şampiyonluğa ulaşması için mükemmel bir fırsat" dedi.
Brezilyalı efsane oyuncu Cafu, Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Cafu yaptığı açıklamada, "Avrupa hakimiyetini kırmak için harika bir zaman. Brezilya'nın bu laneti kırması ve şampiyonluğa ulaşması için mükemmel bir fırsat" dedi.
Brezilya ile birlikte en büyük ikinci favori ülkenin Arjantin olduğunu söyleyen Cafu, "Arjantin ve Brezilya en büyük iki favori. Brezilya çok iyi bir sezon ve harika bir performans geçirdi. Diğer taraftan Arjantin'in de çok iyi bir takımı var" ifadelerini kullandı.
"NEYMAR'DAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ"
Uzun süredir kazanamadığı için Brezilya'ya olan güvenin azaldığına değinen efsane oyuncu, "Brezilya 20 yıldır şampiyon olamıyor. Bu taraftarları biraz etkiliyor elbette. Milli takımın güvenirliliği azalsa da ben bu yıl Brezilya'nın şampiyonluğa ulaşacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.
Neymar'ın form durumuyla ilgili de konuşan Cafu, "Neymar formdayken Dünya Kupası'nı kazanma şansımız çok yüksek çünkü o sahada gerçekten de fark yaratan bir futbolcu. Ondan çok fazla şey bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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