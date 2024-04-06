Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:05
Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

BRIGHTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

American Express Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

BRIGHTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Brighton, ligde oynadığı son maçta Brentford deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı. 

Arsenal ise sahasında Luton Town'ı 2-0 mağlup etmişti. 


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